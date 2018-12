publié le 19/12/2018 à 07:07

À Noël, une spécialité culinaire s'installe à travers les États-Unis, une boisson que les Américains appellent le eggnog. Souvent les gens adorent le eggnog, ou le détestent, c’est une boisson qui ne laisse pas grand monde indifférent.



Ça n’est pas spécifiquement américain, comme beaucoup de traditions culinaires là-bas. C’est arrivé avec des immigrants. Le eggnog est hérité d’une boisson anglaise pour se tenir chaud pendant l’hiver. On dit que George Washington en servait à ses visiteurs.

Les Québécois appellent ça du "lait de poule". C’est un cocktail avec du lait, de la crème, du sucre, et pas qu’un peu, des blancs d’œuf battus, des jaunes d’œufs, de la cannelle, parfois de la vanille, ou de la noix de muscade.

C’est déjà assez consistant. Et à cela vous rajoutez, au choix, du brandy, du whisky, du cognac. Dans les États du Sud c’est souvent du bourbon. Avec modération, évidemment, même si le problème c’est que les Américains ne respectent pas toujours ce conseil de modération.



Ça a fait déraper quelques repas de Noël. Alors s’ils ont la main un peu lourde sur le bourbon ou le whisky, ils se rassurent en disant qu’il faut que l’alcool détruise d’éventuelles bactéries dans les œufs crus.



Pour résumer, c’est très fort, très visqueux, ça fait penser à du pudding trempé dans du whisky, le tout avec une texture de milkshake, c’est très lourd. Donc en fin de repas de Noël, après la dinde farcie, et la purée recouverte de jus de viande et de sauce aux airelles, vous comprenez pourquoi ça peut retourner l’estomac.

De l'eggnog à toutes les sauces

On trouve toutefois des versions plus légères. Car si, l’Amérique étant l’Amérique, s’il y a un marché, il y a un produit, on trouve dans les supermarchés des eggnogs tous prêts, y compris pour les végans. Ou pour ceux qui ne supportent pas le lait, des eggnogs au lait de soja.



Mais au fond l’important ce n’est pas cela, même si lors du repas de Noël, l’oncle du Missouri abuse du eggnog au point de commencer à parler politique, ou que la belle-sœur de l’Arizona fait la grimace en pensant au nombre de calories dans un seul verre, 400-500 calories quand même.

Une spécialité qui réveille la nostalgie

L’important c’est que le eggnog, succulent ou dégoûtant, réveille chez beaucoup d’Américains les souvenirs de Noël, en famille, près de la cheminée, sur laquelle on a accroché de grandes chaussettes rouges pour les cadeaux, avec leur pull tricoté aux motifs bariolés, plus c’est moche mieux c’est. Eh bien le eggnog, c’est un peu pareil, plus c’est écœurant, mieux c’est.