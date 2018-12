et Paul Véronique

publié le 17/12/2018 à 09:16

Une femme de 93 ans qui a changé le quotidien de millions de personnes est décédée aux États-Unis. Diplômée de physique à une époque où il y en avait peu, elle a été à l’origine de la création de l’entreprise Redactron, avec laquelle elle a commercialisé le premier traitement de texte. C’était une révolution dans ces millions de bureaux à travers le monde où on entendait en permanence le bruit des machines à écrire.



Sa première machine faisait un mètre de haut, c’était comme un réfrigérateur, il fallait quatre personnes pour la porter. Dans son esprit, cet appareil devait soulager les millions de secrétaires qui passaient leurs journées à taper ce qu’on leur dictait. Et parfois retaper s’il y avait une erreur.

Mais ensuite, son invention lui a échappé. Evelyn Berezin n’avait pas imaginé qu’à cause de son invention, beaucoup de ces postes de secrétaire allaient être peu à peu supprimés. À l’époque, 6% des employés aux États-Unis étaient des secrétaires. Comme elles pouvaient travailler plus vite, leur nombre a été réduit. Puis comme les nouvelles générations de cadres savaient taper eux-même, ils ne dépendaient plus autant des secrétaires.

L’invention d’Evelyn Berezin a été une rupture majeure dans les bureaux, dans l’organisation du temps et des tâches, mais aussi dans les rapports hommes-femmes. Beaucoup de secrétaires sont devenus progressivement des assistantes, avec davantage de responsabilité, au-delà de la frappe.

"Sans elle, il n’y aurait ni Bill Gates, ni Steve Jobs"

Personne ne connaît Redactron, pourtant c’était une vraie innovation. Elle avait eu l’idée d’ajouter des semi-conducteurs, qu’elle avait elle-même conçus. Une amélioration qui faisait de sa machine de traitement de texte, un ordinateur. IBM, son rival, a ensuite rapidement rattrapé son retard et s’est imposé sur ce marché. Evelyn Berezin n’a vendu que 10.000 machines, avant que son entreprise ne soit rachetée.





Même si ce n’est pas elle qui a popularisé le traitement de texte, c’est bien elle qui a imaginé, de fait, le premier ordinateur de bureau. Le New York Times cite dans sa nécrologie un auteur britannique qui la compare à Marie Curie. "Sans elle, il n’y aurait ni Bill Gates, ni Steve Jobs, ni Internet, ni traitement de texte, ni tableur, c’est-à-dire rien du monde du travail au 21e siècle", conclut le quotidien américain.