C'est un procès très attendu qui vient de s'ouvrir aux États-Unis. Trois hommes sont jugés pour le meurtre d'un joggeur noir en Géorgie, un jeune de 25 ans qui faisait son footing avant d'être pris en chasse et tué par arme à feu. Les accusés affirment qu'ils l'ont confondu avec un cambrioleur. Les faits se sont déroulés quelques semaines avant la mort de George Floyd. Une nouvelle affaire où le racisme ordinaire est pointé du doigt.

Pendant des semaines, la mort d'Ahmaud Arbery n'intéressait personne. L'affaire a même failli ne jamais être connue tant les autorités locales se sont efforcées de l'étouffer. Puis l'avocat de la famille a diffusé une vidéo du drame. Des célébrités comme Susan Sarandon ou Kim Kardashian ont alors interpellé les autorités. Puis, l'onde de choc de la mort de George Floyd en a fait une affaire nationale.

Le 23 février 2020, en début d'après-midi, Ahmaud Arbery part courir. Les McMichael, père et fils, entendent dire qu'un jeune Noir s'introduit dans des maisons en construction. Ils prennent leur voiture, un ami filmera la scène.

La vidéo qui a tout changé

Il aura fallu la diffusion de cette vidéo, relayée massivement sur les réseaux sociaux début mai 2020, pour que l'enquête soit confiée à la police de l'État. Peu après, les trois hommes sont interpellés et inculpés pour "meurtre" et "arrestation arbitraire". Sur les images, on peut voir le fils McMichael lutte en corps à corps avec Ahmaud Arbery. On entend trois coups de feu. Touché à la poitrine, le joggeur meurt sur le coup.

Ce lundi a débuté la sélection du jury qui pourrait durer des semaines. Car ce procès est aussi vu comme une mise en lumière d'un racisme persistant, illustré par ces trois hommes blancs poursuivant un jeune noir qu'ils ont considéré comme forcément suspect. Le jeune joggeur est devenu une figure emblématique du mouvement Black Lives Matter. "Un homme noir devrait pouvoir faire un jogging sans craindre pour sa vie", avait même tweeté le président démocrate Joe Biden à l'occasion du premier anniversaire de sa mort.

Depuis Brunswick, Une Lettre d'Amérique était revenue longuement l'année dernière sur cette affaire, qui avait provoqué l'indignation aux États-Unis.

