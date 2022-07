Depuis que la Cour suprême américaine a rendu possible aux États de supprimer le droit à l'avortement, les États conservateurs sont au centre des combats pour (ou contre) les libertés individuelles, notamment ceux de la communauté LGBTQ+. Et le Texas est l'un de ces États.

En plus du droit à l'avortement, le mariage homosexuel et même le droit d'avoir des relations sexuelles entre personnes du même genre sont menacés dans "L'État à l'étoile solitaire". Son procureur général, Ken Paxton, s'est dit prêt à revenir sur ces droits, pour l'instant encore garantis respectivement par les arrêts Obergefell vs Hodges (Mariage homosexuel) et Lawrence vs Texas qui a rendu inconstitutionnelle toute loi pénalisant les relations sexuelles entre personnes du même genre, et surnommée "Sodomy Law" (déclarée illégale en 2003) comme le rappelle Libération. Bien que cette pratique sexuelle soit loin d'être uniquement pratiquée lors de rapports homosexuels, elle est utilisée pour désigner des rapports "contre-nature", expliquent nos confrères, et selon l'esprit de cette loi, c'est bien les droits des homosexuels qui sont visés, et menacés.

Pour l'instant, ces droits ne sont pas encore en danger dans les États conservateurs, mais ces jurisprudences s'appuient sur la même disposition de la Constitution que celle qui protégeait le droit à l'avortement.

Ken Paxton, interrogé à ce sujet sur la chaine américaine NewsNation (non accessible en Europe), a déclaré qu'il serait "disposé et capable" de défendre une loi fédérale interdisant la pratique de la sodomie. Il a ajouté que son "travail consiste à défendre les lois de l'État". Autrement dit, si la Cour suprême revient sur ces jurisprudences, il sera prêt à interdire le mariage et les relations sexuelles entre personnes du même genre.

De plus, le juge suprême Clarence Thomas (conservateur), cité par Libération, a exprimé son intention de "revoir toutes les jurisprudences" qui touchent des questions de vie privées. Selon lui, la Cour a "le devoir de corriger l'erreur" quelle avait instaurée

