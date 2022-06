Procès Depp-Heard : retour sur les coulisses de l'affaire dans un documentaire inédit sur 6play

Johny VS Amber : From love to hate

Au travers d’interviews et de témoignages exclusifs, TMZ nous fait revivre les moments clé du procès et replonger dans les coulisses de l'histoire entre Amber Heard et Johnny Depp. De la rencontre au divorce en passant par le mariage, leur relation n’aura eu de cesse de déchaîner les foules. Retrouvez ce documentaire inédit dès le vendredi 1er juillet en VOST sur 6play.

C'est l'affaire juridique la plus médiatisée de l'année : le procès qui a opposé Amber Heard à Johnny Depp. Durant 6 semaines, les ex-époux se sont opposé devant le monde entier, révélant les moindres détails de leur mariage, des disputes aux violences physiques en passant par leurs addictions. Le procès, retransmis en direct sur les chaînes de télévision américaines et sur internet dans le monde, s'est terminé il y a maintenant plus d'un mois et certaines révélations de l'ancien couple résonnent encore.

La consommation d'alcool et de drogues de l'ancien acteur de Pirates des Caraïbes est l'une de ces révélations. La star a en effet un tatouage sur le bras, "Wino Forever", qui signifie "ivrogne pour toujours". Selon Amber Heard, ce tatouage est à l’origine de violences au sein du couple.

Chacun des deux acteurs se sont accusé de violences conjugales, dépassant parfois tout ce que l'on aurait pu imaginer. Deux séquences du procès ont notamment marqué : lorsque l'on a appris que des excréments d'Amber Heard avaient été retrouvés dans le lit conjugal par Johnny Depp, et que ce dernier avait un morceau de doigt en moins suite à une dispute. Morceau de doigt qui a été retrouvé par un employé du couple venu témoigner à la barre.

