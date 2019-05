publié le 24/05/2019 à 11:39

Peu connue des Français, Harriet Tubman est une icône aux États-Unis et tous les élèves apprennent son histoire. Esclave née en 1822, elle s’est échappée, puis a aidé 70 autres esclaves à s’enfuir. Elle est ensuite devenue une héroïne de la guerre de sécession : l’espionne qui s’aventurait derrière les lignes ennemies du Sud esclavagiste. Elle est une figure de la lutte pour l’affranchissement des Noirs et du droit de vote des femmes.



À la fin de sa présidence, Barack Obama avait été décidé de rendre hommage à cette héroïne nationale en la plaçant sur les billets de 20 dollars. C’est le billet le plus courant avec celui de 1 dollar. Ça devait être la première femme sur des billets depuis un siècle, et la première femme noire. Mais le billet ne verra jamais le jour.





Dès l’investiture de Donald Trump, le projet a été repoussé, pour des raisons vagues. Et le secrétaire au Trésor, c’est à dire le ministre des Finances, a annoncé que le billet ne serait jamais produit. Du moins pas avant 2028, c’est-à-dire après un éventuel second mandat de l'actuel chef de l'État américain.



Pourquoi Donald Trump ne veut pas de ce billet ?

Officiellement, c’est au nom de la sécurité des billets. Mais selon des sources à la direction du Trésor, le secrétaire craignait surtout un coup de colère de Donald Trump, qui aurait totalement annulé le projet. Quand Barack Obama a annoncé la création de ce billet hommage, pendant la campagne présidentielle, Donald Trump avait critiqué l'idée et dénonçait le "politiquement correct". Il avait proposé de réserver à Harriet Tubman le billet de 2 dollars, très peu utilisé et connu.



Certains de ses opposants suspectent le Président d’avoir voulu envoyer un clin d’œil à son électorat très majoritairement blanc et masculin, en refusant une femme noire sur un billet aussi courant.

Quelle est la raison principale de son refus ?

La raison principale de son refus serait la présence sur le billet de 20 dollars d'Andrew Jackson qui a été au pouvoir de 1829 à 1837. Steve Bannon a souvent répété à Donald Trump qu’il était le nouveau Andrew Jackson, qui serait selon lui le premier président populiste, un président élu contre les élites. Il était esclavagiste, mais c’était le cas de beaucoup de propriétaires terriens dans le sud du pays, dont il venait.







Donald Trump s’est identifié à Andrew Jackson. Il a même accroché son portrait dans le bureau ovale et été fleurir sa tombe dans sa plantation, où travaillaient autrefois des esclaves.