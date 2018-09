et AFP

publié le 15/09/2018 à 04:12

Énorme coup dur pour Donald Trump. Son ancien directeur de campagne, Paul Manafort, a accepté vendredi 14 septembre, de coopérer dans l'enquête russe. Un revirement inattendu qui fait encore monter d'un cran la pression sur la Maison-Blanche. S'il y a eu collusion entre Moscou et l'équipe de Trump pendant la campagne présidentielle, l'ancien lobbyiste qui l'a dirigée pendant cinq mois et qui avait auparavant travaillé pour des Ukrainiens pro-russes, a toutes les chances d'avoir été au courant.



Poursuivi pour des activités frauduleuses antérieures à la campagne, Paul Manafort, 69 ans, a accepté un accord avec l'équipe du procureur spécial Robert Mueller chargée de l'enquête russe, la bête noire de Donald Trump qui l'accuse de mener une injuste "chasse aux sorcières". M. Manafort a accepté de plaider coupable d'association de malfaiteurs contre les États-Unis et d'obstruction à la justice, dans l'espoir d'une peine amoindrie. Mais surtout, il a accepté de coopérer à l'enquête, ce qu'il s'était toujours refusé à faire.

"Il n'y a absolument aucun lien"

Preuve d'une certaine nervosité, la Maison-Blanche s'est empressée d'assurer que sa décision concernait des faits n'ayant "absolument rien à voir avec le président ou sa campagne présidentielle victorieuse de 2016". "Il n'y a absolument aucun lien", a martelé Sarah Sanders, porte-parole de l'exécutif. Paul Manafort est en effet mis en cause pour des faits antérieurs à 2014, le procureur spécial ayant autorité pour poursuivre tout délit découvert pendant ses investigations.

L'ancien consultant a reconnu vendredi avoir dissimulé aux autorités et au fisc ses activités de conseil en faveur de l'ancien président ukrainien Viktor Ianoukovitch, puis d'avoir tenté de corrompre des témoins. Il a été reconnu coupable de fraude bancaire et fiscale en lien avec ces activités, dans un premier procès en août en Virginie. Il attend le prononcé de sa sentence. En plaidant coupable, il s'évite un nouveau procès embarrassant. Il a pris cette décision pour "protéger sa famille", a commenté son avocat Kevin Downing à l'issue de l'audience à Washington.

Manafort risque jusqu'à 10 ans de prison

Dans le tribunal, Paul Manafort a affiché une mine impassible, se contentant de répondre par l'affirmative ou la négative aux questions de procédure de la juge Amy Berman Jackson. Son visage s'est toutefois allongé quand celle-ci a énuméré les propriétés qui allaient être saisies dans le cadre de son accord de plaider-coupable, notamment une villa avec piscine, tennis et terrain de golf sur l'île de Long Island.



Connu pour ses goûts de luxe - il a un jour déboursé 15.000 dollars pour une veste en peau d'autruche et a fait tailler un bosquet en forme de M -, Paul Manafort a perdu de sa superbe depuis qu'il est en prison. Il a été arrêté en juin, après avoir tenté de contacter des témoins. Selon l'accord, il va rester détenu jusqu'à ce que la juge Jackson fixe sa peine, qui pourrait aller jusqu'à 10 ans de prison.

"Victoire importante" pour le procureur Mueller

En attendant, dans quelle mesure va-t-il aider les enquêteurs ? "S'il coopère pleinement, il pourrait fournir des informations importantes", a relevé le représentant démocrate Adam Schiff, membre de la commission du Renseignement, en saluant une "victoire importante" pour le procureur Mueller. "Il était impliqué ou avait connaissance des principaux développements dans la campagne de Trump", a-t-il rappelé.



Cette réunion entre plusieurs membres de l'équipe de campagne, dont le fils aîné de Donald Trump et son gendre Jared Kushner, avec une avocate russe est au coeur de l'enquête de Robert Mueller. Celui-ci a lancé à ce stade des poursuites à l'encontre d'une trentaine d'individus, dont une majorité de Russes. Paul Manafort était jusque-là le seul Américain à refuser de plaider coupable. Certains commentateurs en avaient conclu qu'il espérait une grâce présidentielle.