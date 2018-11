publié le 30/11/2018 à 08:59

Aux États-Unis, un homme risque la prison à vie après avoir été condamné pour le meurtre d’une femme qu’il a poignardée chez elle en 2015. Une histoire effroyable qui a débuté en 1991. Claudine, la victime alors âgée de 24 ans, accouche d’une petite fille, Gispsy. Rapidement elle se sépare du père du bébé qui n’a que 17 ans.



La mère se convainc rapidement que son bébé souffre d’apnée du sommeil, mais après des tests, les médecins ne trouvent rien. Un schéma qui va se répéter inlassablement dans le temps. Claudine va voir des médecins en expliquant que sa fille souffre de problèmes de santé, mais les médecins ne trouvent pas. Elle multiplie les consultations, change de professionnel de santé, puis déménage.

Le temps passe, Gispy a les cheveux rasés, de sorte que tout le monde pense qu’elle a un cancer. La petite fille ne va pas non plus à l’école, c’est sa mère qui s’en charge. Elle embrigade sa fille, la bat, et ne lui lâche jamais la main quand d’autres personnes sont avec elles. Claudine explique à ses proches que sa fille souffre d’un retard mental, à cause de tous ses supposés malheurs.

À l’âge de 7 ans, alors que Gipsy a un petit accident, sa mère lui indique qu’elle devra désormais se déplacer en fauteuil roulant. La fillette n’est alors plus nourrie que par un tube. Frêle, avec de grandes lunettes, et presque édentée, Gipsy suscite alors la compassion et les dons afflux. Mère et fille vivent alors des dons et œuvres de bienfaisance.

La préparation du crime...

En 2012, Gipsy a 21 ans et commence à entretenir une relation avec un jeune homme sur Internet. Ils vont ensuite se rencontrer, s’aimer, et commencer à imaginer l’assassinat de Claudine. Une nuit de 2015, Gispy le fait entrer chez elle, lui donne du ruban adhésif, des gants et un couteau. Le jeune homme tue alors Claudine dans son lit. Le couple publie ensuite un message sur Facebook proclamant : "La chienne est morte".



Compte tenu des circonstances Gipsy a échappé à la peine de mort et écope de 10 ans de prison. Son compagnon risque de son côté la prison à vie. Ses avocats ont plaidé la maladie mentale, affirmant qu’il avait été manipulé par Gipsy.