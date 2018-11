publié le 14/11/2018 à 18:13

Il aura fallu deux ans aux policiers de l'Ohio pour arrêter les principaux suspects du massacre de huit membres d'une même famille, exécutés le 22 avril 2016 à Peebles, au pied de la chaîne des Appalaches.





Ce jour-là, les corps de sept victimes, qui avaient reçu une balle dans la tête, la plupart dans leur sommeil, avaient été retrouvés dans trois maisons de Peebles (à environ 130 km à l'est de Cincinnati). Un huitième corps avait été retrouvé plus tard, non loin de là. Il s'agissait de membres d'une même famille, âgés de 16 à 44 ans. Deux enfants âgés de 6 mois et de 3 ans, et un bébé de 4 jours, retrouvé allongé auprès de sa mère morte, avaient été épargnés.

Les enquêteurs avaient d'abord envisagé la piste du trafic de drogue. La famille aurait pu être exécutée par un gang, car elle cultivait illégalement du cannabis. Mais il auraient en fait été tués par leurs voisins.

Un crime soigneusement planifié

George Wagner III, 47 ans, son épouse Angela, 48 ans, et leurs fils George Wagner IV, 27 ans, et Edward, 26 ans, ont été arrêtés mardi 13 novembre et inculpé des huit meurtres. Selon le shérif du comté de Pike, Charles Reader, ils "ont conspiré, planifié, exécuté et dissimulé" leur crime, qui visait "à décimer une autre famille".

The #PikeCounty murder suspects are facing a slew of charges including conspiracy, engaging in a pattern of corrupt activity, tampering with evidence, and obstruction of justice. They are also accused of forging custody documents. pic.twitter.com/SXTcA5UjqI — Ohio AG Mike DeWine (@OhioAG) 13 novembre 2018

Le motif serait lié à une garde d'enfants, a précisé le procureur général de l'Ohio Mike DeWine. Edward Wagner avait en effet eu un bébé avec l'une des victimes, la mère trouvée aux côtés de son nourrisson.





La police a confirmé que les Wagner avaient préparé leur crime pendant des mois, surveillant même les heures de sommeil de leurs victimes et qu'ils avaient ensuite tout fait pour effacer leurs traces, en modifiant des relevés téléphoniques ou les enregistrements de caméras de surveillance notamment. "Mais ils ont quand même laissé des indices, notamment les pièces d'un silencieux ou des faux documents", qui ont permis aux enquêteurs de les mettre en cause.



En plus des parents et de leurs aînés, les deux grand-mères ont également été interpellées. Elles sont soupçonnées d'avoir aidé à dissimuler le massacre familial.