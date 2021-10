États-Unis : les podcasts, un phénomène ancré dans le quotidien des Américains

Le boom des podcasts ne se dément pas. En France, comme aux États-Unis, où ils sont nés aux débuts des années 2000. Coïncidant avec le développement d’internet, ce nouveau format audio connaît réellement son essor avec le lancement de This American Life, puis de Serial, en 2014, qui figurent toujours parmi les podcasts les plus écoutés outre-Atlantique.



Le "podcaster" qui truste actuellement les charts américains s'appelle Joe Rogan. Conversations variées, au long cours, avec un invité (comme ici en 2018 avec Elon Musk), l'homme a signé un contrat pluriannuel record de 100 millions de dollars avec Spotify, selon The Wall Street Journal. Preuve que ce format s'installe durablement dans le quotidien des Américains.



6 Américains sur 10 ont déjà écouté un podcast. Ils sont sans doute leurs plus gros consommateurs au monde. En 2021, il y avait ainsi près de 2 millions de podcasts disponibles. C’est quatre fois plus qu’il y a trois ans. Alors, certains podcasts ont des durées de vie très courte, parfois il n’y a qu’un numéro, mais la statistique est impressionnante : 2 millions de podcasts et environ 48 millions d’épisodes.

