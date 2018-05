publié le 11/05/2018 à 13:26

Le chien est-il réellement le meilleur ami de l'homme ? À Fort Dodge, dans l'Iowa, un homme de 51 ans s'est fait tirer dessus... par son chien alors qu'il jouait avec lui sur son canapé, rapporte The Messenger. Jeudi 10 mai, Richard Remme s'amusait à enlever son fidèle compagnon de ses genoux pour que celui-ci ressaute dessus.



Mais dans un premier saut sur son maître, l'animal, un mélange entre un labrador et un pitbull, aurait accidentellement enlevé la sécurité d'une arme détenue par celui-ci. Dans un second, il aurait appuyé sur la détente du pistolet de Richard Remme, que ce dernier portait sur une ceinture autour de sa taille.



Le blessé a été touché à la jambe. Il a été soigné à l'hôpital et en est sorti plus tard dans la journée. Il n'en veut toutefois pas à son chien qui serait selon lui, "un gros peureux". Il serait même resté à ses côtés en pleurant après avoir blessé son maître, "car il pensait qu'il aurait des ennuis pour sa bêtise".