États-Unis : le tueur du Zodiaque vient-il d'être identifié ?

C'est l'un des "cold cases" américains les plus célèbres. L’affaire du Zodiaque avait défrayé la côte dans l'ouest des États-Unis au début des années 1970. L’homme serait l’auteur d’au moins cinq meurtres, en revendiquait 37, et avait marqué les esprits par son jeu avec la police et ses messages cryptés.



Un groupe indépendant a affirmé la semaine dernière l’avoir démasqué. Les "case breakers", un groupe de 40 experts, anciens enquêteurs des forces de l’ordre, journalistes et officiers du renseignement militaire donnent un nom : Gary Francis Poste, un ancien vétéran de l’armée, décédé en 2018.

Pour avancer cette piste, ils se basent sur de nouvelles preuves médico-légales et des photos issues de la chambre noire de Poste. Mais, selon Fox News, ce sont les courriers qui permettraient d'être persuadé de sa culpabilité. "Vous devez (...) connaître le nom complet de Gary pour déchiffrer ses anagrammes", assure Jen Bucholtz, l'un des "case breakers".

Un sixième meurtre ?

"Je ne pense tout simplement pas qu'il y ait un autre moyen pour que quelqu'un l'ait compris", ajoute cet expert qui lui attribuerait même un sixième meurtre : celui de Cheri Jo Bates le 31 octobre 1966 à Riverside, soit deux ans avant le premier crime attribué au tueur du Zodiaque.

Le 20 décembre 1968, aux alentours de 23h15, un couple de jeunes amoureux flirtent dans une voiture sur la route du Lac Herman, en Californie. Un homme s'approche du véhicule et tire sur la carrosserie. Les enquêteurs expliqueront que le tueur a souhaité faire sortir le couple de la voiture.

La femme tente de s'enfuir mais est abattue de cinq balles dans le dos. Même chose pour l'homme. Sur place, les policiers décrivent une scène de crime ressemblant à une brutale exécution. Quelques mois plus tard, une deuxième attaque va permettre de mettre en lumière un meurtrier qui se présente comme le Tueur du Zodiaque.

Le 5 juillet 1969, vers minuit, Darlène Ferrin, une serveuse de 22 ans, est retrouvée morte à Blue Rock Springs Park, un lieu de promenade à la sortie de Vallejo. L'homme qui se trouvait avec elle, Michael Mageau, dans la voiture, est grièvement blessé. Mais lui survit et raconte aux enquêteurs ce qu'il s'est passé.

Seulement 45 minutes après l'attaque, un homme revendique l'assassinat auprès de la police de Vallejo, par téléphone. Il donne des détails précis sur les deux meurtres. Des lettres seront par la suite envoyées à la presse, certaines cryptées. Et une vague meurtrière va déferler près de San Francisco, avant de s'arrêter mystérieusement en 1969...