Sculpture d'un alien au bord de la route en Californie, connue sous le nom de "Gateway to Area 51"

publié le 18/09/2019 à 07:44

"Raid sur la zone 51, ils ne pourront pas tous nous arrêter". Sous ce nom, un événement Facebook créé par Matty Robert promettait de pénétrer, grâce à un immense mouvement de foule, la "zone 51", base militaire américaine secrète renfermant selon certains complotistes les preuves d'une vie extraterrestre. Quelque 2 millions de personnes avaient répondu présent à l'événement. Le créateur de l'événement, Matty Roberts, a décidé de se retirer d'Alienstock, un festival créé à la suite du succès de l'événement Facebook.

Dans une interview donnée au Las Vegas Review-Journal, Matty Roberts explique avoir "eu beaucoup de soucis dans la préparation d'Alienstock." Il pointe notamment le manque d'infrastructures sur place, et les problèmes de sécurité potentiels en cas de forte affluence. En lieu et place de ce festival, Matty Roberts et le producteur de l’événement ont annoncé se joindre à une autre fête organisée à Las Vegas autour du même thème.

Le 10 septembre dernier, deux Néerlandais de 20 et 21 ans ont été arrêtés après avoir pénétré illégalement dans la "zone 51", selon le Time. La police a retrouvé leur voiture, avec un ordinateur portable, un drone et une caméra qui contenaient des vidéos de la zone. Ils ont écopé de trois jours de prison et d'une amende de 2.280 dollars selon le NLTimes.

L’armée de l’air américaine a lancé un avertissement concernant le prétendu raid de la zone 51, affirmant que "toute tentative d’accès illégal à des installations militaires ou à des zones d’entraînement militaire est dangereuse".