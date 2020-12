États-Unis : la Nasa a abattu l'ensemble de ses singes le même jour

publié le 22/12/2020 à 13:51

Dans le centre de recherche Ames, en Californie, la Nasa gardait, jusqu'il y a peu, 27 singes dans le cadre de projets de recherche. Puis, le 2 février 2019, l'agence spatiale américaine décidait de les euthanasier tous le même jour.

Révélée par The Guardian, la décision suscite, outre-Atlantique, l'indignation. Ces singes étaient âgés, et 21 d'entre eux présentaient des symptômes de la maladie de Parkinson. "Ils souffraient de la privation éthologique et des frustrations inhérentes à une vie passée dans un laboratoire", condamne John Gluck, expert en éthique animale à l'université du Nouveau-Mexique.

Plusieurs voix ont fait part de leur incompréhension, alors que ces primates, certes plus utiles à la recherche, auraient pu bénéficier d'une retraite dans un refuge pour animaux. Kathleen Rice, élue démocrate à la chambre des représentants, a d'ailleurs adressé un courrier à l'administrateur de la Nasa, Jim Bridenstine, pour obtenir des éclaircissements à ce propos.

Selon The Guardian, 74.000 primates ont été utilisés en 2017 aux États-Unis dans le cadre de recherches en laboratoire. Le gouvernement américain tente de mettre progressivement fin à cette pratique, l'institut national de santé ayant par exemple décidé de ne plus utiliser de chimpanzés dans le cadre d'expériences.