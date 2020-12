Maltraitance animale : l'abandon d'animaux bientôt sanctionné plus durement

publié le 21/12/2020 à 17:25

Les sanctions pour avoir abandonné son animal de compagnie seront bientôt durcies et pourraient aller jusqu'à trois ans d'emprisonnement, a fait savoir lundi 21 décembre le ministre de l'Agriculture Julien Denormandie, lors de l'annonce du plan du gouvernement de protection des animaux de compagnie.

"Je souhaite que nous puissions renforcer les sanctions en cas d'abandon", a déclaré Julien Denormandie lors d'une conférence de presse en ligne. "L'abandon est un acte de maltraitance", a insisté le ministre et le gouvernement souhaite durcir les sanctions à "trois ans d'emprisonnement dès lors que ces actes de maltraitance ont été identifiés et démontrés".

Le gouvernement a mis sur pied un plan pour lutter contre l'abandon des chiens et des chats, estimé à 100.000 par an, voire plus. Il s'agit de "sensibiliser, accompagner et sanctionner", a expliqué Julien Denormandie.

Dans le cas des achats impulsifs, un "certificat de sensibilisation" devra être signé avant tout achat d'un animal, pour rappeler les obligations de soins, de vaccination et les coûts liés à la possession d'un animal. Un fascicule sera diffusé dans les écoles élémentaires pour sensibiliser les enfants, a poursuivi le ministre.