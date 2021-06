États-Unis : la galère des expatriés français toujours bloqués par le "travel ban"

publié le 15/06/2021 à 07:15

Les Américains peuvent désormais venir en Europe, profiter des plages, visiter les grandes villes. Mais les Européens ne peuvent toujours pas faire le chemin inverse. C'est ennuyeux quand on a prévu de faire du tourisme. Mais c’est surtout problématique quand on est résident français aux États-Unis et qu'on ne peut plus sortir du pays.

Car à cette interdiction de voyager, s'ajoute la quasi-impossibilité de renouveler son visa en ce moment. Des milliers d'expatriés français sont concernés. Ils n'en peuvent plus de cette situation. Ce qui les agace tout particulièrement, c'est le fait d'avoir été vacciné aux États-Unis avec des vaccins américains, mais d’être pourtant soumis au "travel ban" toujours en vigueur pour les ressortissants de l'espace Schengen.

Beaucoup voudraient que l'on distingue les touristes et les résidents français aux États-Unis qui ont leur vie en Amérique. Lionel Gendron, correspondant de RTL aux États-Unis, est allé à leur rencontre.

>> Une lettre d'Amérique, une série d'épisodes exceptionnels à retrouver chaque mardi. Une carte postale sonore pour nous aider à mieux comprendre cette Amérique d'aujourd'hui, à la fois si familière et parfois totalement déconcertante. Un podcast RTL Originals.