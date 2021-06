publié le 11/06/2021 à 07:19

L'inquiétude monte chez les expatriés aux États-Unis. Ils sont des milliers à être bloqués aujourd'hui, séparés de leurs familles qui ne peuvent pas venir les voir en raison des restrictions toujours imposées par Washington alors qu'en Europe, les Américains vaccinés sont eux désormais les bienvenus. Le sujet pourrait être évoqué ce week-end en marge du G7 en Angleterre.

Si rien ne change, Céline, son mari et son fils prendront peut-être une décision radicale, "on a décidé de quitter les États-Unis cet été et de se réinstaller en France à la rentrée mais ce n'est pas si simple que ça", reconnait-elle. Leur fille de 19 ans habite en France. Vaccinés depuis longtemps, ils pourraient rentrer mais impossible de revenir aux États-Unis où ils ont construit leur vie.

Et cette situation se complique lorsqu'il s'agit de renouveler son visa, près d'un an d'attente pour un rendez-vous à l'ambassade. "Quand on a découvert que le premier rendez-vous à l'ambassade américaine pour refaire notre visa était en février 2022, pendant plus d'une semaine j'étais sous le choc, j'étais dans le déni", admet Céline.

La nécessité des touristes européens

Les voyages et le tourisme représentent 8% du PIB américain. Célia Belin, chercheuse à l'institut Brookings, à Washington a récemment publié une tribune pour alerter les autorités. L'argument économique pourrait être un point de bascule, selon elle.

"Il y a des villes telles que Las Vegas ou Miami qui vivent du tourisme européen et qui commencent à pousser en interne pour une levée des restrictions", assure la chercheuse. De son côté, Washington assure que les autorités sanitaires donneront le feu vert et non les politiques.

