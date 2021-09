États-Unis : la 3e dose du vaccin Pfizer autorisée pour les personnes âgées ou à "risque"

Depuis le mercredi 22 septembre, l'injection d'une troisième dose du vaccin de Pfizer contre la Covid-19 est autorisée aux États-Unis. Elle ne concerne pour le moment que les personnes de 65 ans et plus et celles à "risque", y compris du fait d'un emploi les exposant particulièrement au virus.

L'Agence américaine des médicaments (FDA) a précisé dans un communiqué que la dose de rappel pourra être administrée à partir de six mois après la deuxième injection. Cette décision pourrait inclure "les travailleurs de santé, les enseignants et personnels scolaires, les employés de supermarchés et ceux dans des refuges pour sans-abris ou des prisons, et d'autres", a déclaré la cheffe par intérim de la FDA, Janet Woodcock, citée dans le communiqué.

La décision de la FDA diffère de ce qui avait été annoncé par le gouvernement de Joe Biden, qui avait assuré qu'une vaste campagne de rappel des vaccins de Pfizer et de Moderna serait lancée à partir de la semaine du 20 septembre, pour tous les Américains huit mois après leur deuxième injection.