publié le 07/03/2019 à 08:25

Les chiffres de l'année 2018 viennent d’être publiés. Les Américains ont vendu plus de services, mais si l'on tient compte uniquement des biens, on arrive à 891 milliards de dollars de déficit commercial, près de 800 milliards d’euros. Avec plus 10% en un an, c’est un record absolu. Ce qui signifie que l’Amérique, première puissance économique mondiale, puissance technologique et industrielle, importe 800 milliards d’euros de biens en plus que ce qu’elle vend à l’étranger.



Pourtant, cette question commerciale était au cœur de la campagne de Donald Trump, qui en parlait presque autant de l’immigration. Cela fait 35 ans qu’il parle avec constance dès qu’il en a l’occasion de cette question du déficit commercial, qu'il répète que les États-Unis se font piller, que la souveraineté américaine est en jeu.

Les importations à l'étranger plombées par les taxes

C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il a déclenché une guerre commerciale avec ses principaux partenaires commerciaux. S'il est parvenu à un accord avec le Mexique et le Canada, les relations du président américain avec les Européens demeurent tendues. Donald Trump a même dit que l’Union Européenne était "l’ennemie" de l’Amérique. Et dès qu’il le peut, le chef d'État attaque l’Allemagne, en particulier l’industrie automobile.

Mais la bataille la plus violente se joue avec l’autre grand partenaire commercial des États-Unis, la Chine. D’âpres négociations sont en cours, le président Trump pense être en position de force, car l’économie chinoise souffre de ces tensions commerciales, et il espère conclure prochainement un accord avec Pékin.



Ce qui est frappant, c’est que les taxes douanières imposées par Donald Trump ont surtout nui à l’Amérique : les entreprises américaines ont plus de difficultés à importer en Chine, mais les Américains continuent d’importer toujours plus de biens chinois, ce qui creuse encore le déficit commercial.

L'économie américaine demeure vigoureuse

Mais ces chiffres historiques du déficit commercial ne sont pas qu’une mauvaise nouvelle pour le président Trump, ils sont aussi la conséquence de la vigueur de l’économie américaine.



Malgré des turbulences et des nuages à l’horizon, la croissance reste solide, le chômage continue de baisser, les salaires augmentent, notamment grâce à l’effet des baisses d’impôts votées fin 2017. C’est aussi pour cela que les Américains consomment, et donc achètent de plus en plus de biens chinois. Et comme l’économie américaine carbure, le dollar est fort, ce qui complique les exportations.



Il ne faut pas s’y tromper : Donald Trump est impopulaire, les affaires, la polémique sur le mur, son comportement personnel lui sont reprochés par une majorité d’Américains. Mais lorsqu'on considère le sondage de référence Gallup, 56 % des Américains approuvent sa politique économique. S’il tient à ce niveau là, il sera difficile à battre l’an prochain. Les électeurs auront oublié ses promesses sur le déficit commercial.