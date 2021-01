Le couple Jared Kushner-Ivanka Trump et leurs deux enfants, le 23 décembre 2020

publié le 15/01/2021 à 14:41

L'appel du devoir n'est pas toujours conciliable avec celui de la nature. C'est ce que semble avoir appris à leurs dépens les membres des services secrets en charge de la protection de la fille du président américain, Ivanka Trump, et de son gendre et conseiller, Jared Kushner.

Le très sérieux Washington Post rapporte que, depuis leur emménagement en 2017, ces agents se seraient vus interdire l'accès aux toilettes de la maison du couple située dans un quartier huppé de la capitale américaine. Une demeure confortable d'environ 470 m2 qui ne compte pas moins de six chambres et six salles de bains.

Ces agents, dont la vie est souvent en première ligne pour protéger les personnalités du pays et leurs proches, ont donc dû faire avec les moyens du bord dans un premier temps. Des sanitaires portatifs ("porta-potty") ont ainsi été déployés aux abords de la propriété, avant que les protestations des riverains ne mettent un terme à ces accommodations rudimentaires

3.000 dollars par mois pour un studio

Dès lors, les agents spéciaux en charge de la protection du couple Kushner ont pu compter sur la solidarité de leurs collègues affectés aux autres VIP du voisinage. Un garage mis à disposition par les Obama, et transformé en poste de sécurité, a ainsi hébergé les envies pressantes d'agents parfois prêts à sonner chez les voisins, voire à conduire jusqu'à la résidence officielle du vice-président Mick Pence, à plusieurs rues de là, pour se soulager.

Au bout de quelques mois, une solution pérenne est enfin trouvée avec la location d'un studio en sous-sol en face de la résidence des Kushner. Coût pour le contribuable américain : 3.000 dollars par mois, soit plus de 100.000 dollars à ce jour (80.000 euros).

Le couple dément

Une porte-parole de la Maison Blanche a tenté d'évacuer la polémique en rappelant que "les services secrets essayent d'avoir un impact minimal sur les foyers qu'ils protègent" et ne demandent par conséquent pas "l'accès aux installations des résidences privées".

Selon elle, "Ivanka Trump et Jared Kushner n'ont pas refusé au personnel des services secrets l'accès à leur domicile notamment pour l'utilisation des toilettes". Une version qui est contestée par un agent proche de la situation, et pour qui les membres des services secrets ont bien été exclus "à la demande de la famille", note le Washington Post.