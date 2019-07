publié le 17/07/2019 à 17:41

Aux États-Unis, une certaine espèce de tique inquiète. Elle vient d'Asie et a été découverte sur le continent américain pour la première fois en 2017. La tique asiatique a été observée sur un mouton au New Jersey. Depuis elle prolifère à travers 10 États américains, principalement près de la côte Est.

La tique d'Asie, comme la plupart de ces insectes, s'accroche à l'animal et lui vole son sang. Seule elle ne commet pas beaucoup de dégâts, mais peut tout de même transmettre des maladies dangereuses pour l'Homme, comme la fièvre tachetée japonaise ou la maladie de Lyme.

Mais dès que cette espèce attaque sa proie à plusieurs, les conséquences peuvent être plus graves. Il y a quelques semaines, un taureau était retrouvé mort en Caroline du Nord. Il avait plus de 1.000 tiques sur lui indique le site All That's Interesting. Il s'agit du 5e bovin tué par cette espèce aux États-Unis. Ces insectes pourraient s'en prendre à un humain de la même manière.

2.000 oeufs pondus en quelques semaines

La tique asiatique a la particularité de se reproduire très rapidement. Une femelle a la capacité de pondre jusqu'à 2.000 œufs en seulement quelques semaines. Ce qui explique sa prolifération actuelle aux États-Unis et l'inquiétude du gouvernement.

La première personne mordue par cet insecte, un new-yorkais de 66 ans, est immédiatement allé vérifier s'il avait attrapé la maladie de Lyme. Il s'en sort indemne, mais les enquêteurs ont été faire un tour autour de chez lui. Dans son jardin, ils ont découvert un grand nombre de tiques.

Les enquêteurs ont également repéré une autre singularité chez cette tique. Contrairement aux autres espèces, celle d'Asie se promène aisément dans l'herbe et au soleil. Ils suggèrent donc de modifier les messages de santé publique concernant cette espèce inquiétante.