publié le 01/10/2018 à 07:12

Il y a an, la tuerie de Las Vegas faisait 58 morts. La ville va être plongée dans le noir ce lundi 1er octobre, les lumières éblouissantes du Strip, où s'étalent les casinos, vont s'éteindre en hommage à ces 58 innocents piégés, fauchés, tués. C'est la tuerie la plus meurtrière de l'histoire des États-Unis. 58 morts mais aussi 413 touchés par balles et 456 blessés en prenant la fuite pour échapper aux rafales.



Un bilan effroyable et pourtant, un an plus tard, on ne sait toujours pas pourquoi Stephen Paddock a loué une chambre au 32ème étage du Mandalay Bay hotel, qui surplombait l'esplanade d'un festival de country et pourquoi, avant de se suicider, il a tiré pendant dix minutes des milliers de munitions avec 24 armes. Ils les avaient disposées sur des pieds pour passer de l'une à l'autre rapidement. Il disposait d'un revolver et de 23 fusils d'assaut qu'il avait modifiés pour qu'ils tirent plus vite. D'autres armes ont été retrouvées dans sa voiture et chez lui

Une tuerie soigneusement préparée

Stephen Paddock avait 64 ans, il avait été comptable, investisseur dans l'immobilier et joueur professionnel dans les casinos. Il avait d'ailleurs passé ces derniers jours à jouer de manière obsessionnelle. Il avait envoyé 150.000 dollars à sa compagne, d'origine philippine, qu'il avait envoyée en Asie.

On sait que ça n'était pas un coup de tête et que la tuerie était soigneusement organisée. Le FBI pense qu'il avait envisagé d'autres cibles potentielles. Les enquêteurs ont retrouvé sur place des feuilles griffonnées avec des indications sur les angles de tir et les distances et dans ses ordinateurs des images pédophiles. Des amis et connaissances ont dit qu'il était dépressif et se demandent si ce n'est pas lié à son père, qui était braqueur, mais il est probable qu'on ne sache jamais pourquoi il a décidé d'en finir dans ce si grand massacre.



Une procédure en justice a lieu : la MGM a attaqué cet été 1.900 victimes devant une cour fédérale, afin qu'un juge établisse que l'hôtel ne doit rien aux survivants et aux familles des 58 tués.