Vers la fin du "21st Century Community Learning Centers" ? Ce programme public américain d'aide aux élèves démunis pourrait disparaître, à en croire les projets du ministère américain du Budget. Il inclut notamment la mise en place d'un repas, parfois le seul de la journée pour certains bénéficiaires, environ un million d'enfants et d'adolescents américains. Selon la Maison Blanche, rien ne démontre l'efficacité de cette aide.



Les programmes publics de soutien scolaire "sont censés aider les enfants qui n'ont pas à manger à la maison à être nourris pour pouvoir progresser à l'école. Et bien, devinez quoi? Il n'y a aucune preuve concrète qu'ils le fassent", a justifié Mick Mulvaney, directeur du Bureau de la gestion et du budget de la Maison Blanche, lors d'une conférence de presse jeudi 13 mars.

"Pas de résultats", pas de maintien

Selon Mick Mulvaney, qui présentait la proposition de budget 2018 de Donald Trump, la suppression du programme "21st Century Community Learning Centers" permettrait d'économiser 1,2 milliard de dollars. "Il n'y a pas de preuves solides que ce programme atteigne ses objectifs, dont celui d'améliorer les performances des élèves", avance la proposition de budget. Dans le même temps, le ministre du Budget a défendu les coupes prévues dans une enveloppe destinée notamment à financer la distribution de repas à des personnes âgées dans le besoin, estimant là encore qu'il "n'y a juste pas de résultats démontrés". Toutefois, ces décisions doivent encore être approuvées par le Congrès.

Une alliance d'organisations publiques et privées défendant le soutien scolaire public, Afterschool Alliance, a rapidement dénoncé "une trahison des millions d'élèves et de parents qui dépendent de ces programmes d'apprentissage". "Cette proposition dévasterait les familles où les parents travaillent", a-t-elle écrit dans un communiqué. "Elle ne se préoccupe malheureusement que du court terme et bafoue la promesse du président de rendre notre pays plus sûr", déplore l'alliance.





Les inégalités sont criantes dans les écoles américaines. Plus de 31 millions d'élèves ont reçu en 2012 des repas moins chers ou gratuits grâce à un programme national financé par des fonds fédéraux, le "National School Lunch Program", soit près de 10% de la population américaine. Une étude de l'université de Harvard estimait en 2008 que ce type de programmes de soutiens après l'école aidait non seulement à améliorer les résultats scolaires mais faisait également baisser le risque que les élèves tombent dans la violence, la drogue et l'alcool.