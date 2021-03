Pourquoi Taylor Swift a-t-elle taclé sur Twitter la série Netflix "Ginny & Georgia" ?

publié le 02/03/2021 à 17:25

Elle ne veut pas devenir une mauvaise plaisanterie et aimerait certainement qu'on arrête de la dépeindre comme une "croqueuse d'hommes". Le 1er mars 2021, la chanteuse américaine Taylor Swift est sortie de sa réserve habituelle pour, de façon assez inédite, attaquer une nouvelle série sur Netflix, Ginny & Georgia. La star n'a manifestement pas apprécié une phrase en particulier qui dit : "Pourquoi tu en as quelque chose à faire ? Tu enchaînes les hommes plus vite que Taylor Swift". Une référence aux anciens compagnons de Taylor Swift ces dernières années, elle qui a connu des relations romantiques avec plusieurs célébrités de la musique ou du cinéma, provoquant ainsi l'appétit de la presse people.

Mais Taylor Swift semble en avoir assez de cette image qu'on lui colle. Une image qui fait souvent passer les hommes pour des séducteurs et les femmes pour des filles faciles et ce deux poids, deux mesures ne lui plaît pas. Surtout à l'approche du 8 mars, journée internationale des droits des femmes. Pour l'actrice, cette série et les femmes qui y travaillent, devraient faire preuve de plus de sororité.

"Hey Ginny & Georgia, 2010 a appelé et voudrait récupérer cette blague éculée et profondément sexiste. Et si nous arrêtions de dégrader les femmes qui travaillent dur en faisant passer cette bouse pour de l'humour ? Aussi Netflix, après Miss Americana [documentaire Netflix dans lequel Taylor Swift offrait un regard rare dans sa vie personnelle et évoquait en particulier le harcèlement qu'elle avait vécu], ce n'est pas vraiment à propos. Bon mois consacré aux droits des femmes j'imagine...", a-t-elle tweeté en laissant bien paraître son sarcasme et sa déception.

Hey Ginny & Georgia, 2010 called and it wants its lazy, deeply sexist joke back. How about we stop degrading hard working women by defining this horse shit as FuNnY. Also, @netflix after Miss Americana this outfit doesn’t look cute on you 💔 Happy Women’s History Month I guess pic.twitter.com/2X0jEOXIWp — Taylor Swift (@taylorswift13) March 1, 2021

Les internautes se sont précipités sur cette polémique en reprenant d'autres exemples de séries qui utilisaient l'image et le nom de Taylor Swift pour faire de l'humour, sans pour autant manquer d'élégance, comme les comédies Brooklyn 9-9 ou The Good Place. D'autres internautes appelaient aussi à prendre du recul et à ne pas faire "annuler" la série Ginny & Georgia et le travail de toute son équipe pour une seule phrase malvenue.

