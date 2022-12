États-Unis : Emmanuel Macron a eu une "discussion claire et franche" avec Elon Musk

Emmanuel Macron a affirmé avoir eu vendredi 2 décembre une "discussion claire et franche" à la Nouvelle-Orléans avec le nouveau patron de Twitter Elon Musk, insistant pour que le réseau social fasse des "efforts" en matière de transparence et de "renforcement de la modération des contenus".

Dans une série de tweets, le président français a également dit avoir évoqué avec le fondateur de Tesla de "futurs projets industriels verts, comme la production de véhicules électriques et de batteries", sans plus de précisions. Elon Musk s'est dit en réponse "impatient" au sujet de "projets enthousiasmants en France", sans les détailler davantage.

"Je le dis ici, sur Twitter, car c'est de l'oiseau bleu qu'il s'agit", a-t-il écrit en anglais en référence au célèbre logo du réseau social. "Cet après-midi j'ai rencontré @elonmusk et nous avons eu une discussion claire et franche", a-t-il ajouté.

La rencontre, qui a duré une heure, n'avait pas été précédemment annoncée par l'Élysée, et s'est tenue à l'écart des médias. Emmanuel Macron a posté une photo des deux hommes autour d'une table au New Orleans Museum of Art, où le chef de l'État français a ensuite prononcé un discours sur la francophonie au terme d'une visite d'État de trois jours aux États-Unis.

