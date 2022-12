Joe Biden et Emmanuel Macron ont partagé jeudi 1er décembre un dîner de gala à la Maison Blanche. Malgré les amabilités de façade, les tensions subsistent entre la France et les États-Unis, notamment sur le plan économique. "Les États-Unis ne s'excusent pas, et je ne vais pas m'excuser pour mes décisions" a prévenu d'emblée le Président américain.

Emmanuel Macron, qui était venu chercher quelques concessions face au protectionnisme des États-Unis, s'est exprimé franchement : "Je considère que la discussion, on l'a fait. Maintenant, nous avons notre propre travail. On ne peut pas demander aux États-Unis d'Amérique de prendre une loi pour régler les problèmes de l'Europe. Donc nous, en tant qu'Européens, on doit aller plus vite et plus fort."

"L'objectif n'était pas de faire plier les Américains" insiste maintenant l'entourage du Président français. Mais promet tout de même sur ces sujets économiques "un avant, et un après" la visite d'Emmanuel Macron à Washington. Les réunions entre américains et européens des prochains mois auront à le prouver.

