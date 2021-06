"J'étais horrifiée !". Quand Julia Yonkowski s'est rendue samedi dernier au distributeur, elle souhaitait simplement retirer 20 dollars. Mais sur le ticket confirmant l'opération, cette Américaine vivant en Floride fait une découverte vertigineuse : son compte est crédité d'une somme proche du milliard de dollars, 999.9850.855,94 précisément.

Selon le New York Post, Julia Yonkowski déclare avoir été "horrifiée" sur le moment. "Je sais que la plupart des gens penseraient avoir gagné au Loto, mais moi j'étais horrifiée !". Et pour cause, elle était, croyait-elle, soudain devenue la 615e fortune des États-Unis.

"J'ai lu des histoires de personnes qui ont simplement pris l'argent et ont dû le rendre plus tard et je ne le ferai pas car ce n'est pas mon argent, ajoute-t-elle. Je ne sais pas quoi penser...".

Une erreur de compréhension ?

La cliente essaye alors en vain de contacter sa banque pour rendre l'argent à son propriétaire légitime. Une porte-parole de la banque concernée a finalement expliqué au New York Post que Julia Yonkowski avait mal compris et que le solde inscrit sur son ticket "était en fait un montant négatif destiné à attirer son attention sur un problème avec son compte".

Les photos fournies par l'Américaine semblent pourtant bien faire état d'un solde positif à près d'1 milliard de dollars. La banque assure avoir depuis contacté directement la cliente pour faire le point et clarifier cette situation.