publié le 28/11/2019

En seulement quelques minutes, la photo a été likée et commentée à des milliers de reprises. Ce mardi 26 novembre en fin de journée, Donald Trump a publié un surprenant montage-photo sur son compte Twitter. Sur celui-ci, on peut voir le visage du locataire de la Maison-Blanche accolé au corps bodybuildé d'un boxeur.

Rapidement, les internautes ont retrouvée l'image utilisée pour ce détournement. Il s'agit de de l'affiche du film Rocky III, sorti en 1982 avec Sylvester Stallone dans le rôle-titre. Repéré par BFM TV, un tweet de Corentin Sellin, spécialiste de la politique américaine et du mandat de Donald Trump, livre une explication.

Selon ce professeur d'histoire, le montage photo serait une référence à un récent meeting du président américain. Vexé par une remise en question de son état de santé, il aurait assuré que ses médecins considèrent qu'il a "une poitrine fantastique".

<Explication> D.#Trump a été très vexé qu'on remette en doute sa santé lors d'1 visite médicale impromptue il y a 15 jours. Et cette nuit en meeting en #Floride, a affirmé que les médecins lui avaient demandé de leur montrer sa "poitrine fantastique". Voilà, voilà...

En début d'année, Donald Trump avait déjà eu recours à la culture populaire pour promouvoir la construction de son mur à la frontière mexicaine. En référence à la série Game of Thrones et sa célèbre réplique "Winter is coming", il avait publié une photo de lui avec cette légende : "The wall is coming".