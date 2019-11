Netflix : un bouton spécial pour ignorer les blagues sur Trump

publié le 07/11/2019 à 20:35

Vous en avez marre d'entendre parler de politique, même dans un Stand-Up ? L'humoriste étasunien Seth Meyers a la solution. Dans son spectacle Lobby Baby, diffusé sur la plateforme de streaming Netflix, l'ex-vedette du talk show Saturday Night Live, a fait ajouter un bouton spécial "ignorer la séquence politique".

Si vous êtes un habitué de Netflix, vous connaissez sans aucun doute l'option "ignorer l'introduction", qui permet de sauter les génériques des séries. Dans ce Stand-Up, le principe est le même. À la 39e minute du spectacle, Seth Meyers prévient le public : "Je sais que certains n'aiment pas les blagues sur la politique (...) Il y aura une option pour ceux qui regardent chez eux pour sauter le passage politique."

"Il y aura une fenêtre en bas, continue-t-il en pointant du doigt le coin de l'écran, on pourra cliquer dessus et ça les amènera plus tard dans le spectacle". Chose promise, chose due ; une fois le bouton cliqué, le spectateur se retrouve 8 minutes plus tard... au milieu d'une phrase étonnante : "En bref, je l'ai mal jugé (Donald Trump) et je pense que c'est un très bon président." Rires et applaudissements du public.

La tentation de retourner en arrière est grande, mais on réalise vite le piège. "À présent, nous allons récupérer les gens qui ont zappé la séquence. Mais quand ils reviennent, je veux qu’ils m’entendent dire quelque chose de si étrange qu’ils auront envie de revenir en arrière et tout regarder quand même", déclare l'humoriste quelques secondes avant la fin du "passage politique".

Le présentateur de l'émission de télévision sur NBC, Late Show, est le premier à jouer avec les fonctionnalités de Netflix pour le besoin d'un sketch. "C’était aussi une manière de répondre aux gens qui allaient sûrement penser : ‘bon, je suis sûr qu’il va y avoir des blagues sur le président’", a expliqué l'humoriste à CNN.

Cette nouvelle fonctionnalité n'est bien entendu pas à prendre au sérieux selon Seth Meyers et l'humoriste ne pense pas que ses fans sauteront ses blagues. "C'est comme dans les restaurants de luxe où ils mettent du persil sur ton plat. Tu te dis 'oh c'est une touche sympathique', mais tu ne vas jamais manger le persil."