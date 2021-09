États-Unis : comment l'Amérique de Joe Biden voit-elle le monde ?

La crise des sous-marins entre la France et les États-Unis a réaffirmé les priorités américaines dans le monde. Et l'Europe n'en fait plus partie. "America First", Donald Trump le clamait à l’envi dans ses meetings. Joe Biden, lui, ne le dit pas aussi bruyamment, mais dans les faits il est sur bien cette ligne, comme tous les présidents américains d’ailleurs.

Un changement d'orientation géostratégique, débutée en 2010 sous Barack Obama, qui se concentre désormais sur la zone "indo pacifique", et une nouvelle obsession : la Chine. L'administration Biden entend renforcer le groupe des pays hostiles à Pékin en se rapprochant du Japon, de l'Australie ou l'Inde, pour contrecarrer ses ambitions économiques et militaires.

Aux États-Unis, la fermeté de la politique étrangère de Joe Biden se manifeste aussi par sa gestion controversée de l'afflux massif de réfugiés haïtiens. Des images de migrants traités comme du bétail à la frontière texane, qui ont choqué l'Amérique.

Abonnez-vous à ce podcast Apple Podcasts

Google Podcasts

>> Une lettre d'Amérique, une série d'épisodes exceptionnels à retrouver chaque mardi. Une carte postale sonore pour nous aider à mieux comprendre cette Amérique d'aujourd'hui, à la fois si familière et parfois totalement déconcertante. Un podcast RTL Originals.