États-Unis : ces chansons qui ont marqué l'Histoire américaine

Il y a des chansons dont vous connaissez l'air mais pas forcément l'histoire. Pour terminer l'année, cette Lettre d'Amérique sera donc musicale, avec des morceaux qui ont accompagné l'histoire américaine en parlant de ségrégation ou de patriotisme. Mais il y aura aussi de l'esprit de Noël...

Saviez-vous ainsi que le refrain "Glory, Glory, Hallelujah" de la chanson The Battle Hymn of the Republic avait été utilisé aussi bien par des ultra-conservateurs que par Martin Luther King ? Autre question, Sweet Home Alabama, de Lynyrd Skynyrd, est-il le morceau emblématique du sud raciste des États-Unis ? Enfin, Comme d'habitude de Claude François, dont il est la reprise le My Way de Sinatra, est-il un hymne à l'individualisme américain ?

Au mois de décembre arrive immanquablement le All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey. Un milliard de streams ! Pourquoi cette chanson de Noël bat tous les records ?

