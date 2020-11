Noël 2020 : Mariah Carey lance la saison avec "All I Want For Christmas Is You"

Mariah Carey dans le clip "All I Want For Christmas", version 2019

publié le 04/11/2020 à 01:35

Il y a deux manières de savoir si la saison de Noël a débuté. En premier lieu, les téléfilms de Noël commencent à envahir les grilles des chaînes de télévision, avec leur cohorte d'histoires d'amour ou de situations inextricables décantées finalement par un miracle inattendu (pas toujours ceci dit). Mais Noël démarre aussi au moment où commence à être diffusée un peu partout, y compris sur nos playlists, la voix de Mariah Carey.

En effet, All I Want For Christmas Is You est l'une des chansons les plus jouées lors des fêtes de fin d'année. Et la diva n'a pas attendu que le maquillage de Halloween s'efface et qu'on décroche les décorations pour lancer la saison de Noël.

Dès le 1er novembre, Mariah Carey a publié sur son compte Instagram une vidéo dans laquelle on voit une personne en déguisement effrayant de Halloween arpenter un couloir menant à une porte sur laquelle on peut lire "pas encore" ("not yet").

La porte s'ouvre alors sur les premières notes de la fameuse chanson, et on découvre la chanteuse dans un décor de Noël, dans ce qui ressemble à un pyjama, attendant depuis presque un an de sortir de cette pièce pour donner le coup d'envoi des fêtes. "It's time" ("c'est le moment"), s'écrit Mariah Carey, avant de lancer un "wouhou" enthousiaste.