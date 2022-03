Crédit : SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Un avis de recherche le 14 mars 2022 dans une rue de New York

"Un tueur impitoyable est en liberté". Une traque était engagée lundi à New York et Washington pour retrouver un homme accusé d'une série d'attaques nocturnes sur des sans-abri endormis, dont deux ont été tués et trois blessés par ses balles. À l'unisson, les maires démocrates des deux métropoles ont appelé les sans domicile fixe de leurs villes à se mettre à l'abri dans des refuges en attendant que le tueur soit mis hors d'état de nuire.

Présentant de nombreuses images du suspect, un homme barbu, mince et plutôt jeune, au crâne rasé, ils ont promis jusqu'à 70.000 dollars de récompense pour toute information permettant de l'identifier. Il est, selon les autorités, responsable d'au moins cinq attaques perpétrées "de sang-froid" avec le "même mode opératoire" contre des hommes qui dormaient dans la rue.

Pour s'assurer qu'il n'a pas fait d'autres victimes, les enquêteurs ont contacté leurs homologues dans tout le pays, a précisé la cheffe de la police de New York, Keechant Sewell. Les SDF "se battent déjà au quotidien pour survivre", a-t-elle relevé, en promettant d'arrêter "rapidement" leur bourreau. Un suspect aurait d'ailleurs déjà été interpellé tôt mardi matin, selon le New York Post.

Sac de couchage

Les deux premières attaques ont eu lieu les 3 et 8 mars dans le nord-est de la capitale américaine. Les victimes, blessées par balles, ont survécu. Mercredi 9, toujours à Washington, les secours sont intervenus parce que la tente d'un SDF était en feu. A l'intérieur, ils ont trouvé le corps d'un homme décédé. L'autopsie a montré qu'il avait succombé à plusieurs coups de feu et de poignard.

Selon les enquêteurs, le tueur s'est ensuite rendu à New York, à environ 400 km au nord.

Samedi, au petit matin, un homme de 38 ans a été retrouvé blessé par balles mais vivant, dans le sud de Manhattan. En fin d'après-midi, les policiers ont retrouvé un autre homme dans le même quartier, cette fois sans vie, avec des blessures à la tête et au cou. D'après des images de vidéosurveillance, le suspect lui a tiré dessus vers 6h du matin, peu de temps après l'attaque précédente.

Ces images montrent un homme habillé en noir, la tête recouverte d'une capuche et les mains de gants bleus. Il tourne autour d'un homme emmitouflé dans un sac de couchage jaune, lui donne de petits coups de pied pour vérifier qu'il dort, jette un œil aux alentours, avant de tirer. D'après Robert Contee, le chef de la police de Washington, c'est en voyant ces images qu'un de ses enquêteurs a fait le lien entre les deux séries d'attaques, une avancée "énorme" selon lui.