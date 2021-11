États-Unis : ce qu’il faut savoir sur la fin du "travel ban"

Illustration de l'aéroport JFK de New York, en mai 2021

La fin de 20 mois de restrictions. Les États-Unis rouvrent ce lundi 8 novembre leurs frontières terrestres et aériennes aux voyageurs vaccinés contre le Covid-19. Plus d'une trentaine de pays, dont ceux de l'espace Schengen, sont concernés par cette levée du "travel ban".

Attention cependant, car l'entrée ne sera pas totalement libre. Les autorités américaines entendent en effet surveiller le statut vaccinal des voyageurs, en même temps qu'elles continueront d'exiger des tests Covid négatifs.

Pour les voyageurs arrivant par les airs, les États-Unis demandent en effet dès ce lundi, en plus d'une preuve de vaccination et d'un test dans les trois jours avant le départ, la mise en place par les compagnies aériennes d'un système de suivi des contacts. Quels sont les conditions pour se rendre aux États-Unis ?

Quelle preuve de vaccination ?

Déjà, les voyageurs se rendant aux États-Unis devront "fournir une preuve de leur statut vaccinal avant de monter à bord d’un avion". Les vaccins approuvés par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) sont acceptés. Il s'agit pour l'instant, des vaccins AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna, Pfizer/BioNTech, l'indien Covaxin, Sinopharm et Sinovac. Ces deux vaccins chinois permettent bien de franchir les frontières des Etats-Unis.

Le département d'Etat précise par ailleurs que cette preuve de vaccination "doit être un document papier ou numérique délivré par une source officielle et doit inclure le nom et la date de naissance du voyageur, ainsi que le produit vaccinal et la ou les date(s) d'administration pour toutes les doses reçues".

Quels tests ?

Avant d'embarquer, les voyageurs devront aussi présenter un résultat de test négatif fait dans les 72 heures avant le départ. Les tests PCR et antigéniques sont autorisés, de même que certains autotests, mais sous certaines conditions. À noter que, depuis le 25 octobre dernier, les enfants de 2 ans ou plus embarquant sur un vol à destination des États-Unis doivent désormais aussi présenter un test négatif.

Quel dispositif de contact ?

Washington a également prévu un système global basé sur les individus (et non sur des différences de traitement selon les pays de provenance). Ce dispositif de suivi sera mis en place par les compagnies aériennes, qui doivent collecter les informations permettant de contacter les voyageurs le cas échéant.

Avant d'autoriser les voyageurs à monter à bord, celles-ci devront donc vérifier le nom et la date de naissance du passager, pour s'assurer qu'il s'agit bien de "la même personne que celle indiquée sur la preuve de vaccination", indique le département d'Etat.

En outre, pour faire face à cette reprise de leur lignes transatlantiques, les compagnies aériennes ont augmenté le nombre de vols et vont utiliser de plus gros avions.