62. États-Unis : carte postale à deux voix entre New York et la Floride.

publié le 20/10/2020 à 07:15

Deux voix. Une seule Lettre d’Amérique.

Philippe Corbé fait ses adieux à Une Lettre d’Amérique lors d’une conversation à bâtons rompues sur l’Amérique avec Lionel Gendron, le nouveau correspondant de RTL aux États-Unis. Un épisode en forme de passage de témoins, à la fois une première et une dernière, où les deux journalistes qui couvrent actuellement l’élection présidentielle, partagent impressions, anecdotes, et souvenirs de campagne.

Qu’est-ce qui a changé sous Donald Trump ? Quatre années qui resteront, “certainement l’une des périodes les plus importante de l’Histoire du pays’”. Et ce quoiqu’il arrive le 3 novembre. Quels sont les clichés du pays qu’on véhicule depuis l’Europe, ses endroits et ses aspects fascinants ? Quelles sont les différences entre New York et la Floride ? Washington et la Georgie ? Une analyse croisée pour mieux comprendre ce qui se joue aujourd’hui.

“Hi everyone” donc, mais aussi “Thank You and Goodbye”.

