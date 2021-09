États-Unis : 23 nouvelles espèces déclarées définitivement éteintes

Crédit : Arthur ALLEN / Cornell Lab of Ornithology / AFP

Une triste nouvelle pour la biodiversité. Les autorités américaines ont déclaré ce mercredi 29 septembre, l'extinction définitive de 23 espèces, dont le pic à bec ivoire, autrefois un des oiseaux les plus majestueux d'Amérique, n'ayant plus été vu depuis 1944.

Parmi ces 23 espèces dont les scientifiques ont perdu espoir de revoir un spécimen vivant, se trouvent également un autre oiseau, la Paruline de Bachman, deux espèces de poissons d'eau douce, huit espèces de moules ou encore une plante. Les services fédéraux de protection de la faune, "ont déterminé que ces espèces sont éteintes", ont-ils annoncé dans un communiqué. Le processus pour les retirer de la classification des espèces menacées a été lancé.

Cette triste nouvelle "souligne comment l'activité humaine peut pousser des espèces au déclin et à l'extinction, en contribuant à la perte d'espace habitable, la surexploitation, et l'introduction d'espèces envahissantes et de maladies", explique le communiqué. "Il faut s'attendre à ce que les effets croissants du changement climatique exacerbent encore ces menaces", ajoute-t-il.

Selon les autorités, ces 23 espèces ont été classées menacées trop tard pour être sauvées. Malgré tout, ce statut a permis "de protéger de l'extinction plus de 99% des espèces" qui en bénéficient, selon elles.