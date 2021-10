Espagne : trois hommes dévoilent avoir inventée l'écrivaine à succès Carmen Mola

C'est un choc pour le monde littéraire espagnol. Vendredi 15 octobre dernier, Carmen Mola remporte le prix Planeta, le plus important de la littérature hispanique. Le jury récompense son dernier roman La Bestia, une enquête policière en pleine épidémie de choléra à Madrid en 1834.

On savait alors peu de chose d'elle, si ce n'est qu'elle était proche de la cinquantaine, professeure de mathématiques et mère de trois enfants. Tout était faux. Carmen Mola est en fait la création de trois hommes : Jorge Díaz, Agustín Martínez et Antonio Mercero.

"Derrière le nom de Carmen Mola, il n’y a pas, comme dans tous les mensonges que nous avons racontés, une enseignante de lycée, mais trois écrivains, trois scénaristes et trois amis […], qui un jour, il y a quatre ans, ont eu l’idée folle de combiner leurs talents pour écrire une histoire ensemble", a déclaré Jorge Díaz.

Face à certaines critiques issues des milieux féministes, les auteurs se défendent d'avoir choisi un pseudonyme féminin pour vendre. "On ne s’est pas caché derrière une femme mais derrière un nom", affirme Antonio Mercero auprès du quotidien El País. Le prix Planeta s'accompagne d'un chèque d'un million d'euros, qui a peut-être motivé les auteurs à se révéler au grand jour.