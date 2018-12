Savoie : l'enfant sauvé de l'avalanche "en état de choc", selon un sauveteur

publié le 27/12/2018 à 13:35

C'est un miraculé qui doit son salut au flair d'un chien de gendarmes. À La Plagne, en Savoie, un garçon de 12 ans qui skiait hors piste avec ses parents a été enseveli sous une coulée de neige. Pendant presque une heure, il est resté coincé en attendant l'arrivée des secours sur place.



Le jeune garçon, grâce à un peloton de la gendarmerie de haute montagne, a pu être sauvé. Il est désormais à l'hôpital de Grenoble. C'est un chien, Getro, qui a permis aux sauveteurs de retrouver le jeune garçon enseveli sous la neige. "Une avalanche s'est déclenchée au passage d'un groupe de skieurs, à 13h50", explique le maître chien du peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) de Courchevel, l'adjudant Raphaël Chauvin.

"On l'a retrouvé relativement tard par rapport à l'alerte, puisque l'avalanche était d'une grande ampleur", ajoute-t-il, évoquant "1h03" de délai, "ce qui est beaucoup". "Ce qui l'a sauvé, c'est qu'il y avait sûrement une poche d'air, un passage qui communiquait à l'extérieur qui permet de pouvoir respirer (...). Et on l'a sorti conscient, par contre en état de choc", explique Raphaël Chauvin, qui évoque plusieurs risques à une avalanche : "l'asphyxie", "le traumatisme" et "l'hypothermie".