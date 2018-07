Des messages de soutien et d'espoir pour les sinistrés de la grotte, lundi 9 juillet

L'espoir est là. En Thaïlande, la fin de l'angoisse est proche. C'est en tout cas ce que promet le chef de la cellule de crise, Narongsak Osottanakorn. Lundi 9 juillet, le deuxième jour des opérations de sauvetage des enfants coincés dans une grotte depuis le 23 juin dernier a commencé. Il reste encore huit adolescents et leur entraîneur de football à extraire grâce à des plongeurs d'élite.



La pluie de mousson menaçant d'inonder ce réseau souterrain complexe, long d'une dizaine de kilomètres, constitue le principal défi pour les sauveteurs qui redoutent de nouvelles précipitations avant la sortie de tout le groupe.

Dimanche 8 juillet, quatre des 13 pris au piège ont été extraits avec succès grâce à des plongeurs expérimentés qui les ont guidés le long d'un parcours tortueux, marqué par des portions inondées et étroites, en particulier un passage très difficile à franchir dans lequel il faut se faufiler et qui est le cauchemar de la cellule de crise.

Les premiers enfants évacués de la grotte sont rapidement montés à bord d'ambulances en direction de l'hôpital de Chiang Rai, a précisé le porte-parole.

> Quatre enfants ont été sauvés de la grotte ce week-end

Les équipes de plongeurs ont dû se reposer entre les deux évacuations et replacer des bouteilles d'oxygène le long du parcours, d'où l'intervalle entre les deux évacuations. "Nous avons travaillé toute la nuit", a déclaré un responsable de l'administration de la province de Chiang Rai, confirmant qu'il n'y avait eu qu'une pause dans l'opération d'extraction elle-même.



Outre les embûches le long du parcours de plongée, la situation est compliquée par le fait qu'une bonne partie des enfants ne savent pas nager et qu'aucun n'a jamais fait de plongée. Un ancien plongeur de la marine thaïlandaise y a laissé la vie, témoignant de la très grande difficulté de l'entreprise, même pour des professionnels. Le manque d'espace ajoute aussi à la complexité des opérations alors que les sauveteurs doivent placer suffisamment de bouteilles d'oxygène sur le parcours de sortie.



Face à la menace de nouvelles pluies et à la baisse des niveaux d'oxygène dans la chambre où le groupe a trouvé refuge, les autorités ont décidé dimanche de tenter le tout pour le tout.

> Bernard Gauche, médecin et spéléologue, revient sur l'incroyable sauvetage des enfants en Thaïlande