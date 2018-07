et AFP

publié le 11/07/2018 à 11:40

Après être restés coincés pendant 17 jours dans un endroit sombre, sans eau, ni nourriture, ni contact avec leur famille, les 12 enfants et leur entraîneur de 25 ans vont devoir remonter la pente mentalement. Extirpés sains et saufs des profondeurs de la grotte de Tham Luang, "ils sont tous en bonne santé mentale", affirment les autorités thaïlandaises. Mais le traumatisme vécu pourrait laisser des traces.



Pour l'heure, ils doivent passer au moins une semaine en quarantaine à l'hôpital de Chiang Rai, sans voir leur famille autrement qu'à travers une vitre. Jennifer Wild, du centre d'études de l'anxiété et des traumatismes à Oxford, contactée par Science Media Center, précise que "c'est important que les garçons se concentrent sur le fait qu'ils sont sortis plutôt que sur ce qui aurait pu arriver".

Des symptômes attendus dans le mois à venir

Cauchemars, claustrophobie, tristesse, attaques de panique... Ces symptômes qui pourraient toucher les jeunes rescapés, sont normaux et attendus par les experts pendant le mois à venir. "Après une telle épreuve, se retrouver dans des circonstances similaires, comme être dans le noir, dans une chambre à la porte fermée, devoir passer un scanner ou même nager, peut réveiller le traumatisme", explique Jennifer Wild.

La présence de l'entraîneur auprès des enfants pendant ce séjour interminable sous les profondeurs peut se révéler être un facteur rassurant. "Ils étaient tous ensemble, comme une équipe, à s'aider. Leur coach a très bien géré la situation", a souligné mercredi Thongchai Lertwilairatanapong, du ministère de la Santé, lors d'une conférence à l'hôpital de Chiang Rai.



Mais "si un mois après, certains sont toujours sous le choc, ils devront être suivis de près médicalement", explique Yongyud Wongpriromsarn, expert en santé mentale du ministère de la Santé.



Par ailleurs, les experts mettent également en garde les journalistes quant au risque d'exposition médiatique : "Les enfants ne devraient pas donner d'interviews ou être sollicités pour des photos pendant un petit moment", recommande Andrea Danese, psychiatre et chercheur spécialisé dans le stress au King's College de Londres, cité par Science Media Centre.