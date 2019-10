publié le 30/10/2019 à 11:48

Leonor de Borbon y Ortiz aura demain 14 ans et enchaîne les premières fois. "On assiste à la construction d'une reine", affirme Le Figaro. Pour l'instant, le public ne connait d'elle que quelques photos officielles, et des vidéos maladroitement mises en scène par le service de communication de la famille royale espagnole. Mais désormais, elle se montre.

Elle commence à distribuer les poignée de main, les "muchas gracias" à tous les "guapa" qu’elle entend. Leonor de Borbon y Ortiz a prononcé son premier grand discours lors de la remise des prix Princesse des Asturies, un genre de Nobel à l'espagnole pour distinguer les artistes, sportifs, scientifiques ou écrivains du monde entier. La skieuse américaine Lindsey Vonn ou encore le metteur en scène, acteur, réalisateur et écrivain britannique Peter Brook ont notamment été récompensés.

Cette remise de prix est un rendez-vous incontournable entre le peuple et l'héritier de la couronne. Aujourd'hui, Leonor est inscrite dans une école privée hors contrat de Madrid, et son intimité est farouchement protégée.

L'adolescente a cependant été rattrapée par les turbulences politiques de son pays. Le soir de son discours, des indépendantistes catalans défilaient à Barcelone, tandis que des républicains manifestaient à l'extérieur de la salle où elle s'exprimait.

Pendant ce temps, Leonor, dans sa robe blanche aux petites fleurs bleues, levait les yeux de sa feuille au bon moment, remerciait les lauréats étrangers dans un anglais raffiné. Elle se prépare désormais à monter sur le trône dans un pays où tout le monde n'est pas convaincu que la princesse puisse endosser un jour le costume de reine.