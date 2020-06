Enfants de jihadistes rapatriés en France : ce que l’on sait

publié le 22/06/2020 à 15:31

Des enfants de jihadistes français ont été rapatriés, dimanche 21 juin, en France. Ils se trouvaient dans des camps du nord-est de la Syrie. Ce n'est pas la première fois que des mineurs sont ramenés sur le territoire français, mais cette fois, il n'y avait pas que des orphelins.

Pour la plupart, ce sont des enfants dont les mères ont accepté qu'ils partent. Elles ont donné leur accord à la délégation française venue les chercher. Les enfants ont été exfiltrés dimanche 21 juin d'un des camps des jihadistes. L'avocate Marie Dosé défend l'intérêt de plusieurs d'entre eux.

"Ce sont des enfants fragilisés, physiquement et psychologiquement. Ils ont vécu, vu et subissent trop de choses. Un moment donné, leur mère se sentent acculées à les faire retourner en France sans elles", explique Maître Marie Dosé. "On est en train d'acculer les mères à se séparer de leurs enfants et on rajoute du traumatisme au traumatisme", déplore l'avocate pénaliste au barreau de Paris.

Selon nos informations, d'autres enfants devaient faire partie du rapatriement, mais au dernier moment, les mères n'ont pas réussi à les laisser partir. C'est pour quoi, l'avocate Marie Dosé demande le rapatriement de tous les enfants et de leur mère. Mais pour l'heure, la doctrine du gouvernement reste la même : seuls les mineurs vulnérables peuvent être rapatriés. Ils sont encore plus de 250 dans des camps du nord-est de la Syrie.