À l’instar de la France, certains de nos voisins européens s’inquiètent des risques de pénurie de gaz pour l’hiver à venir. C’est notamment le cas de la Suisse, où une fédération patronale a émis l’idée de recourir au travail en heures creuses dans les usines et donc de les faire tourner durant la nuit et les week-ends.

Dans un communiqué publié ce mardi 30 août, l’organisation patronale Swissmem, spécialisée dans l’industrie des équipements et branchements électriques, des métaux et des machines-outils a ainsi estimé qu’il fallait "rompre les pointes au niveau de la consommation d'électricité et de gaz en déplaçant la production à la nuit et au week-end". Elle précise aussi que cette décision doit être actée par les services publics d’une manière "simple et non-bureaucratique."

Dans sa publication, l’association suisse assure que "la guerre en Ukraine risque de provoquer une pénurie de gaz et d'électricité cet hiver" et que l’ensemble de la population va devoir unir ses forces afin de prévenir les effets néfastes que pourraient avoir ces manques sur les emplois et les entreprises.

Comment éviter la pénurie

Outre cette mesure, les membres de l’organisation patronale ont aussi donné certaines pistes qui pourraient permettre d’éviter les pénuries hivernales. Ainsi, ils encouragent de remplacer le gaz naturel par le mazout, mais aussi de baisser à 19 degrés la température dans les lieux publics, lieux de travail, musées et appartements.

La Suisse se permet en effet d'exporter de l'énergie durant la période estivale, mais doit ensuite en importer lorsque les températures hivernales arrivent.

