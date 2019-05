publié le 27/05/2019 à 20:10

Au lendemain des élections européennes, qui ont vu les partis nationalistes s'imposer dans plusieurs pays de l'UE, le paysage du Parlement européen va être quelque peu redessiné.



Malgré tout, Matteo Renzi, l'ancien chef du gouvernement italien, européen convaincu, assure la réalité politique n'est pas exactement la même. "Les nationalistes ont obtenu de très bons résultats mais la majorité est dans les mains des partis pro-européens", explique-t-il.

Invité de RTL ce lundi 27 mai, Matteo Renzi évoque une "grande opportunité pour change l'Europe". "Nous pouvons utiliser ces résultats comme un signal, un message pour faire un grand changement dans cette Europe. Il y a une vraie possibilité", assure-t-il.

Et pour l'ancien dirigeant italien, Emmanuel Macron est le mieux placé pour mener à bien ces changements. "Il est certes arrivé deuxième, mais ce résultat n'est pas dramatique. Il a trois ans devant lui pour être, dans le Conseil européen, le leader capable de faire les choix les plus justes et les plus corrects (...) Il a la possibilité et le devoir d'être le leader qui va changer l'Europe".