Après 16 ans à la chancellerie allemande, Angela Merkel fait ses adieux émus à la France.16 années où elle a côtoyé Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron. Et c'est justement l'actuel président de la République qui l'a reçue à Beaune hier soir. Une cérémonie emprunte d'émotion.

Après un récital de Brahms, dont Angela Merkel ne manque rien derrière son masque noir, la chancelière se joint pudiquement aux invités pour entonner le Ban bourguignon. Puis à l'étage, sous des boiseries centenaires, Emmanuel Macron honore Angela Merkel. "Merci infiniment chère Angela. Pour tout ce que tu as fait pour notre Europe."

Le président français Emmanuel Macron a remis ce mercredi soir les insignes de Grand-Croix de la Légion d'honneur à Angela Merkel. Entre remerciements et félicitations, le président français fait même son auto-critique.

"Je voulais te remercier de m'avoir tant appris et d'avoir accepté ce jeune président impétueux qui voulait tout bousculer." déclare-t-il. "Tu as accepté cette énergie, peut-être parfois cette insolence, avec beaucoup de bienveillance et de sagesse. Donc merci de cette patience et de cette indulgence à mon égard." poursuit-il.

Amusée et émue, Angela Merkel répond en évoquant Mitterrand et Chirac. "À l'époque, j'étais jeune, maintenant je suis vieille." dit-elle. Dans un ultime remerciement à la France, la chancelière soigne sa sortie.