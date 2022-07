Elizabeth II : plus qu'un accessoire, ses chapeaux sont un symbole

Que serait Elizabeth II sans ses chapeaux ? Elle en a des milliers, toutes les couleurs, toutes les formes, tous les styles ...

Thomas Pernette, journaliste au magazine Point de vue et auteur de Elizabeth II, les chapeaux de la couronne, a analysé au micro de RTL cet accessoire indispensable de la reine.

Autant qu'on s'en souvienne, la reine Elizabeth II porte toujours le chapeau quand elle est à l'extérieur, pour des événements et manifestations officielles. Mais après 18 heures, la reine l'enlève. Quand elle est dans le privé ou dans l'intimité, elle préfère les têtes nues ou un petit foulard, notamment pour monter à cheval.

À partir de 18 heures, après le tea time, c'est une autre vie qui s'organise. Le soir, lors des cocktails ou des grands banquets d'État, la coiffe presque obligatoire, c'est la tiare ou le diadème. Le chapeau à une vie qui est celle de la journée.

Des chapeaux depuis l'enfance

Ce qu'on peut dire, c'est que la reine, même quand elle n'était encore que la petite princesse Elizabeth, est très tôt associée à la vie officielle, que ce soit celle de ses parents, le duc et la duchesse de York, ou encore de ses grands-parents, le roi George V et la princesse Marie. À l'époque, les enfants sont chapeautés. Ce ne sont pas non plus des chapeaux faits sur mesure, ce sont des petits chapeaux de paille, fleuris.

Certains de ces chapeaux sont encore conservés, mais impossible de savoir où. C'est encore un des secrets les mieux protégés de la couronne.

Ces chapeaux sont le reste d'une époque lors de laquelle les femmes en portaient souvent. Qu'elles fassent partie de la grande bourgeoisie ou de la noblesse, être en cheveux était le signe d'une coupable négligence ou même d'un brin de folie jusque dans les années 1950, y compris en France.

Le chapeau : une arme de communication

Les chapeaux sont devenus un élément presque indispensable du soft power britannique. Personne n'imagine la silhouette de la reine sans chapeaux. Ils ont évolué avec le temps, mais c'est une arme de communication qu'elle manie très bien. C'est un peu monochrome et souvent flashy : rose, vert, jaune ... Elle le dit elle-même : "Je dois être vue pour être crue".



Plusieurs de ses chapeaux ont marqué les esprits. Il y a par exemple celui qu'elle porte pour son jubilé d'argent, en 1977. Pour les 25 ans de son règne, elle devait porter un petit chapeau vert, très printanier puisque cela se déroule en juin, pour aller à la célébrer messe à Saint-Paul. Mais il a fait bien plus froid que prévu lors de cette journée. Le modiste qui avait conçu ce chapeau, était inquiet devant sa télévision, persuadé que la reine allait mourir de froid. Mais il a découvert, en même temps que le monde entier, qu'elle avait changé d'avis. Elizabeth II portait un béret rose, avec de petites clochettes. Ce chapeau, qu'elle avait déjà porté un an plus tôt, lors de l'inauguration des Jeux Olympiques de Montréal, y était passé inaperçu. Mais aujourd'hui, il est un de ses chapeaux les plus connus.



Plus récemment, un autre de ses chapeaux est entré dans l'Histoire. En 2017, il y a eu des élections anticipées, et la reine devait ouvrir la session parlementaire en civile. Elle portait un chapeau bleu avec des marguerites jaunes. En cette période de Brexit, le monde y a immédiatement vu le drapeau européen sur son chapeau. La reine aurait alors été en train d'envoyer au monde un message, se plaçant contre l'opinion publique qui s'est prononcée majoritairement pour le Brexit, contre son gouvernement. Le rôle de la reine n'étant absolument pas de se prononcer sur des opinions politiques, ce chapeau a beaucoup fait parler.



Un an et demi plus tard, dans un livre, son habilleuse, Angela Kelly, a dit que c'était un pur hasard. Habituellement, la reine recycle ses chapeaux, elle les porte plus d'une fois. Mais celui-ci a dû être modifié. Les marguerites ont été remplacées par un gros nœud bleu, incapable d'éveiller le moindre choix politique.

