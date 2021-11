Elizabeth II : hymne, billets... Ce qui va changer à la mort de la reine

La mort de la reine Elizabeth II n'est rien de moins qu'un événement mondial. La plus célèbre femme du monde et monarque la plus influente de notre époque est dans tous les esprits et parfois dans les petits gestes de la vie quotidienne.

Le roi ou la reine d'Angleterre ne dispose d'aucun pouvoir politique réel. En revanche, les rites et symboles sont partout et rappelle sa place comme chef d'État. Lors le prince Charles remplacera sa mère sur le trône d'Angleterre, à moins qu'il ne décide d'abdiquer ce qui est très peu probable, de très nombreux éléments vont changer.

Elizabeth II va devenir un souvenir et une toute nouvelle machine médiatique et imagerie collective va se créer. Tout d'abord il y aura les conséquences économiques et sociales de la mort de la souveraine. L'économie britannique devra s'arrêter ou ralentir fortement pendant plus d'une dizaine de jours suivant l'annonce du décès d'Elizabeth II. Les banques et la Bourse pourraient marquer une pause. Ce coup d'arrêt pourrait coûter entre 1,5 et 7 milliards d'euros à la croissance britannique d'après certaines estimations.

"God Save The King"

Dans les médias du monde entier, les hommages et documentaires se multiplieront. Les cérémonies, des obsèques au couronnement de Charles seront retransmis dans le monde entier en direct. Le premier couronnement à l'ère d'Internet et des réseaux sociaux. Elizabeth II avait innové en autorisant des caméras. Chaque monarque a le droit à sa révolution technologique. À l'annonce de la mort de la reine, la BBC annulera aussi la diffusion de toutes les émissions humoristiques de sa grille. Il ne faudrait pas manquer de respect en plein deuil national. Les animateurs porteront du noir. Depuis un scandale qui a coûté cher au présentateur Peter Sissons (qui portait une cravate rouge lors de l'annonce de la mort de la reine mère), la chaîne tient un petit stock de réserve de costumes et cravates noires pour éviter toute faute de goût.

Outre les cérémonies liées aux obsèques ou à l'accession au trône et qui concernent presque exclusivement la famille royale, le changement de monarque provoquera des bouleversements dans la vie quotidienne. Vous n'entendrez plus résonner God Save The Queen dans les stades par exemple. Les paroles de l'hymne national changeront pour s'adapter au nouveau roi. Il sera donc de bon ton de chanter "God Save The King" comme avant 1952.

Nouveau visage

Le visage de la reine Elizabeth II est aussi présent sur les billets, les pièces et les timbres de nombreux pays. Au Royaume-Uni naturellement, mais aussi dans certains états du Commonwealth comme le Canada ou la Nouvelle-Zélande, anciennes colonies qui jurent toujours une forme de fidélité à la couronne d'Angleterre. Des portraits de Charles ont déjà été commandé pour orner les billets et les pièces. Naturellement, les deux monarques resteront un temps en concurrence dans les portefeuilles de leurs sujets mais, à terme, seul le visage de Charles subsistera... avant d'être lui-même remplacé par William. Même chose pour les passeports qui font référence à la reine.

Les forces de l'ordre britanniques vont aussi devoir modifier leurs uniformes. En effet, ils portent les initiales d'Elizabeth II, "E.R." pour "Elizabeth Regina", sur leurs insignes. Militaires et policiers devront donc se mettre à la page. Ces initiales apparaissent sur de nombreux frontons ou même des boîtes aux lettres. Certains deviendront des souvenirs historiques et des marques de respect pour la reine et d'autres seront remplacés.