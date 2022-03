Il y a presque un an, le 9 avril 2021, le prince Philip, duc d'Édimbourg et époux de la Reine Elizabeth II décédait à l'âge de 99 ans, laissant la reine et toute l'Angleterre en deuil. Dans la foulée, le 17 avril, la famille royale et une liste d'invités triés sur le volet enterraient le prince Philip à Windsor. On se souvient notamment de la reine, photographiée en train d'essuyer ses larmes dans sa voiture après la cérémonie.

Une messe est organisée ce mardi 29 mars en hommage au prince Philip. Le palais a indiqué jeudi que des membres de la famille royale participeront à cet hommage à l'abbaye de Westminster, sans préciser lesquels. On connait cependant certains invités qui ont confirmé leur présence. C'est le cas du roi d'Espagne Felipe et de la reine Letizia, selon le média espagnol Vanitatis. Les couples royaux de Suède et des Pays-Bas seront également présents.

Le prince Harry absent

En revanche, du côté de la famille britannique, le prince Harry a décidé de ne pas se rendre au Royaume-Uni pour assister à la cérémonie religieuse en l'honneur de son grand-père. À la mi-mars, un porte-parole d'Harry avait annoncé que le prince manquerait l'hommage, sans donner d'explications mais en précisant qu'Harry espérait pouvoir rendre visite à la reine "prochainement".

Dans les colonnes du journal The Sun, qui a titré "Harry snobe Philip", Angela Levin, auteure d'un livre sur le petit-fils de la reine, estime que le prince "snobe non seulement le duc d'Edimbourg mais surtout, il snobe la reine" par son absence.

La reine sera-t-elle présente ?

La grande question qui est dans toutes les têtes c'est : la reine Elizabeth II participera-t-elle à cet hommage ? La monarque, qui aura 96 ans le mois prochain, doit y assister mais sa présence reste en suspend après plusieurs mois de santé fragile et quelques semaines après avoir attrapé la Covid-19. Depuis, les apparitions de la souveraine sont devenues rares et beaucoup ont été annulées.

Elizabeth II a été vue avec une canne ces derniers mois et a confié avoir des difficultés pour se déplacer. Selon les informations du Sun, la reine pourrait être transportée en hélicoptère pour assister à l'hommage. Revient également la question du fauteuil roulant qu'Elizabeth II a toujours refusé. L'option est envisageable selon Ingrid Seward, rédactrice en chef de Majesty Magazine, à condition "qu'aucune photo de la reine ne soit prise".