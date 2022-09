Elizabeth II : cette tâche bleue sur la main de la Reine qui inquiète les Britanniques

Une sorte de très gros bleu sur le dos de la main. Lors de sa rencontre avec la nouvelle Première ministre britannique Liz Truss, la reine Elizabeth II, dont l'état de santé est jugé "préoccupant" depuis jeudi midi par les médecins, a montré une main droite bleutée.

Alors, qu'est-ce que cette tâche bleue et y a-t-il un lien avec les nouvelles au ton alarmant des médecins ? Il n'y a eu aucune explication officielle, aucun commentaire de Buckingham, donc on ne sait pas vraiment à quoi est due cette hématome. Après, on sait que la peau des personnes très âgées est extrêmement fine, et qu'elle marque beaucoup. Peut-être alors s'est elle simplement cogné, peut être a-t-elle reçu un médicament par intraveineuse, ou peut-être une prise de sang...

Ce n'est en tout cas pas la première fois qu'on voyait un tel bleu sur la main de la Reine, ont rappelé les tabloïds anglais. Puisqu'il y a trois ans déjà, Elizabeth II était apparue avec un hématome sur la main.

