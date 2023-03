Guerre en Ukraine : Erdogan annonce l'extension de l'accord sur les céréales ukrainiennes

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a annoncé samedi 18 mars la prolongation de l'accord international sur l'exportation des céréales ukrainiennes, lors d'un discours télévisé, sans en préciser la durée. Le ministre ukrainien des Infrastructures a donné des précisions : ""L'Initiative céréalière de la mer Noire est prolongée de 120 jours". Il a également remercié l'ONU et la Turquie pour la prolongation de cet accord.

"À la suite des entretiens avec les deux parties (l'Ukraine et la Russie), nous avons assuré l'extension de l'accord qui devait prendre fin le 19 mars", a affirmé le chef de l’État turc. Ankara avait précédemment affirmé espérer une extension de 120 jours alors que la Russie insistait pour 60 jours.



Un accord décisif contre l'inflation

"Cet accord a une importance vitale pour l'approvisionnement alimentaire mondial. Je remercie la Russie et l'Ukraine, qui n'ont pas épargné leurs efforts pour un nouveau prolongement de l'accord, ainsi que le secrétaire général des Nations unies", a affirmé Recep Tayyip Erdogan.

La forte augmentation des prix de la consommation en France depuis février 2022, dont témoigne le panier RTL, est en lien avec le déclenchement de la guerre en Ukraine et les perturbations des exportations de ce pays, grand producteur de céréales, depuis son invasion. La poursuite de cet accord devrait permettre de modérer l'inflation des prix alimentaires.

L'Initiative céréalière de la mer noire signée en juillet 2022 par l'Ukraine, la Russie et la Turquie, avec l'aide de l'ONU, avait atténué la crise alimentaire mondiale provoquée par la guerre en Ukraine en permettant l'exportation de près de 25 millions de tonnes de maïs, de blé et autres céréales.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info